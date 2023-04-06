Владимиров Егорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Егорий Иванович

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Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Владимиров Иван Иванович

Мать: Владимирова Пелагея

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Варвара Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Владимиров Мефодий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Владимиров Владимир Егорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1817
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