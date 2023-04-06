Владимиров Егорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Владимиров Иван Иванович
Мать: Владимирова Пелагея
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Варвара Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Владимиров Мефодий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Владимиров Владимир Егорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1817