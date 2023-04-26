Савелий Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1785 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Карп Андреев

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Катерина Савельева

Мать ребёнка: Домна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Смерть
Неизвестно
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