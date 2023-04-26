Савелий Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Карп Андреев
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Катерина Савельева
Мать ребёнка: Домна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Смерть
Неизвестно