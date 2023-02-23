Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1804
Сын: Самуил
Отец ребёнка: Карп Андреев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Савелий Карпов
Отец ребёнка: Карп Андреев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Антон Карпов
Отец ребёнка: Карп Андреев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Спиридон Карпов
Отец ребёнка: Карп Андреев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фекла Карпова
Отец ребёнка: Карп Андреев
Смерть
Неизвестно