(Макагонов) Анисия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Макагонов) Анисия Семёновна

(Макагонов) Анисия Семёновна

Место рождения

Воронежская губ., Бобровский у., с.Сергово, Россия

Дата рождения

24.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1908

Отец: Макагонов Семён Макарович

Мать: Макагонов (Неизвестно) Варвара Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
27.12.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.