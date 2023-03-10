(Макагонов) Анисия Семёновна
Место рожденияВоронежская губ., Бобровский у., с.Сергово, Россия
Дата рождения24.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1908
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
27.12.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно