Макагонов (Неизвестно) Варвара Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Анисия Семёновна
Отец ребёнка: Макагонов Семён Макарович
Воронежская губ., Бобровский у., с.Сергово, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронежская губ., Бобровский у., с.Сергово, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно