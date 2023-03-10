Макагонов (Неизвестно) Варвара Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макагонов (Неизвестно) Варвара Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Анисия Семёновна

Отец ребёнка: Макагонов Семён Макарович

Воронежская губ., Бобровский у., с.Сергово, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макагонов Семён Макарович

Место жительства
Неизвестно
Воронежская губ., Бобровский у., с.Сергово, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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