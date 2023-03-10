Макагонов Семён Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макагонов Семён Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макагонов (Неизвестно) Варвара Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: (Макагонов) Анисия Семёновна

Мать ребёнка: Макагонов (Неизвестно) Варвара Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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