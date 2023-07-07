Лебедь Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедь Феодосий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедь Евфимий Феодосьевич
Отец ребёнка: Лебедь Феодосий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедь Феодосий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Феодосьевна
Отец ребёнка: Лебедь Феодосий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Феодосьевна
Отец ребёнка: Лебедь Феодосий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно