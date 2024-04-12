Лебедь Феодосий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедь Феодосий Прокопьевич

Место рождения

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедь Прокопий

Мать: не указана

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедь Тит Феодосьевич

Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедь Евфимий Феодосьевич

Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедь Пётр Феодосьевич

Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Феодосьевна

Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Феодосьевна

Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедь Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно
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