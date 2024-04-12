Лебедь Феодосий Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедь Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедь Евфимий Феодосьевич
Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Феодосьевна
Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Феодосьевна
Мать ребёнка: Лебедь Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно