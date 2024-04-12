Стрельцов Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.190
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Стрельцова Прасковья Захаровна
Рождение
21.12.1884
Бракосочетание
30.10.1905
Рождение ребёнка
1911
Сын: Стрельцов Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Стрельцова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Стрельцов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Стрельцова Прасковья Захаровна
Бракосочетание
1923
Жена: Стрельцова Сухова Фекла
Смерть
Неизвестно