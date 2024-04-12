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Стрельцов Петр Сергеевич

Место рождения

Анновка-Вировская, Сумська область

Дата рождения

21.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.190

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Стрельцова Прасковья Захаровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение
21.12.1884

Отец: Стрельцов Сергей Федосеевич

Мать: Стрельцова Евдокия Афанасьевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Бракосочетание
30.10.1905

Жена: Стрельцова Прасковья Захаровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Стрельцов Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Стрельцова Прасковья Захаровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Стрельцов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Стрельцова Прасковья Захаровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1923

Жена: Стрельцова Сухова Фекла

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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