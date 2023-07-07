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Стрельцов Сергей Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1876

Жена: Стрельцова Евдокия Афанасьевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
17.10.1880

Сын: Стрельцов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Афанасьевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Стрельцов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Афанасьевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
10.07.1891

Дочь: Ефимия Сергеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Афанасьевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Смерть
До 1916
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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