Стрельцов Сергей Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1876
Рождение ребёнка
17.10.1880
Сын: Стрельцов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.12.1884
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.07.1891
Дочь: Ефимия Сергеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Афанасьевна
Смерть
До 1916
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край