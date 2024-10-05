Стрельцова (Лазаренко) Евдокия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич
Бракосочетание
24.10.1876
Рождение ребёнка
17.10.1880
Сын: Стрельцов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич
Рождение ребёнка
12.01.1883
Дочь: (Стрельцова) Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич
Рождение ребёнка
21.12.1884
Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич
Рождение ребёнка
21.12.1884
Сын: Стрельцов Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич
Близнец Петра Сергеевича.
Рождение ребёнка
10.07.1891
Дочь: (Стрельцова) Ефимия Сергеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич
Смерть
После 1923
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край