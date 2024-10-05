Стрельцова (Лазаренко) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Лазаренко) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Анновка-Вировская, Сумська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Стрельцов Аким Сергеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич

Анновка-Вировская, Сумська область
Бракосочетание
24.10.1876

Муж: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
17.10.1880

Сын: Стрельцов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
12.01.1883

Дочь: (Стрельцова) Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Стрельцов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Стрельцов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич

Анновка-Вировская, Сумська область
Близнец Петра Сергеевича.
Рождение ребёнка
10.07.1891

Дочь: (Стрельцова) Ефимия Сергеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Стрелец Сергей Федосеевич

Анновка-Вировская, Сумська область
Смерть
После 1923
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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