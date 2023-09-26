Аксинья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Кондратий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
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