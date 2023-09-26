Аксинья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Работа или профессия
Неизвестно