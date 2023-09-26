Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Степан
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: Аксинья Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно