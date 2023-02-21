Цыбин Егор Яковлевич
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения13.09.1885
Дата смерти14.01.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885
Отец: Цыбин Яков
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1918
Дочь: Кудымова Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Цыбина Анастасия Федотовна
Пермская губерния
Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1921
Дочь: Кудымова Матрена Егоровна
Мать ребёнка: Цыбина Анастасия Федотовна
Екатеринбургская губерния, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1977
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область