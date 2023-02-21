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Цыбин Егор Яковлевич

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.09.1885

Дата смерти

14.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885

Отец: Цыбин Яков

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1918

Дочь: Кудымова Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Цыбина Анастасия Федотовна

Пермская губерния
Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1921

Дочь: Кудымова Матрена Егоровна

Мать ребёнка: Цыбина Анастасия Федотовна

Екатеринбургская губерния, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Анастасия Федотовна

Смерть
14.01.1977
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
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