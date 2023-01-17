Цыбина Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбина Анастасия Федотовна

Цыбина Анастасия Федотовна

avatar

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.05.1893

Дата смерти

26.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893

Отец: Федот

Мать: Анна

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915

Сын: Подъянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Подъянов Михаил

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
17.06.1918

Дочь: Кудымова Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Цыбин Егор Яковлевич

Пермская губерния
Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1921

Дочь: Кудымова Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Цыбин Егор Яковлевич

Екатеринбургская губерния, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Егор Яковлевич

Смерть
26.11.1958
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close