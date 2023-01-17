Цыбина Анастасия Федотовна
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения10.05.1893
Дата смерти26.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Подъянов Михаил
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
17.06.1918
Дочь: Кудымова Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Цыбин Егор Яковлевич
Пермская губерния
Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1921
Дочь: Кудымова Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Цыбин Егор Яковлевич
Екатеринбургская губерния, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Егор Яковлевич
Смерть
26.11.1958
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область