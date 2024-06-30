Казакова (Степаненко) Галина
Место рожденияс. Иконовка Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения20.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1978
Муж: Казаков Николай
Рождение ребёнка
01.08.1979
Сын: Казаков Андрей
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
20.11.1981
Дочь: Володина (Казакова) Наталья
Отец ребёнка: Казаков Николай