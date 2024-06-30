Казакова (Степаненко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Степаненко) Галина

Место рождения

с. Иконовка Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

20.01.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1978

Муж: Казаков Николай

Рождение ребёнка
01.08.1979

Сын: Казаков Андрей

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
20.11.1981

Дочь: Володина (Казакова) Наталья

Отец ребёнка: Казаков Николай

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