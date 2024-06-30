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Казаков Николай

Место рождения

пос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

04.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова (Кульгускина) Мария

Бракосочетание
08.07.1978

Жена: Казакова (Степаненко) Галина

Рождение ребёнка
01.08.1979

Сын: Казаков Андрей

Мать ребёнка: Казакова (Степаненко) Галина

Рождение ребёнка
20.11.1981

Дочь: Володина (Казакова) Наталья

Мать ребёнка: Казакова (Степаненко) Галина

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