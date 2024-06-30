Казаков Николай
Место рожденияпос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения04.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957
Отец: Казаков Николай
Бракосочетание
08.07.1978
Рождение ребёнка
01.08.1979
Сын: Казаков Андрей
Мать ребёнка: Казакова (Степаненко) Галина
Рождение ребёнка
20.11.1981
Дочь: Володина (Казакова) Наталья
Мать ребёнка: Казакова (Степаненко) Галина