Володина (Казакова) Наталья
Место рожденияСемёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл
Дата рождения20.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1981
Отец: Казаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Виктор
Рождение ребёнка
18.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Виктор
Рождение ребёнка
28.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Виктор