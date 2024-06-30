Володина (Казакова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Казакова) Наталья

Место рождения

Семёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл

Дата рождения

20.11.1981

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

Около 1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1981

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова (Степаненко) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Виктор

Рождение ребёнка
18.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Виктор

Рождение ребёнка
28.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Виктор

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