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Фуноту Феодора Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ангелина Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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