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Фуното/Фонотов Михаил Сергеевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Фуното Сергей Саввич (Савельев)

Мать: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ангелина Михайловна

Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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