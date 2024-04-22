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Калачёв Евгений Фадеевич

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

16.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1856

Отец: Калачёв Фаддей Сергеевич

Мать: Калачёва Татьяна Герасимовна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Назарова Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Калачёва Вера Алексеевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Назарова Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Калачёва Вера Алексеевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1893

Сын: Калачёв Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Калачёва Вера Алексеевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачёва Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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