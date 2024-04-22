Калачёв Евгений Фадеевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1856
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Назарова Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Калачёва Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Назарова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Калачёва Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
27.02.1893
Сын: Калачёв Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Калачёва Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калачёва Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно