Калачёва Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачёва Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Назарова Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Калачёв Евгений Фадеевич

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Назарова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Калачёв Евгений Фадеевич

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1893

Сын: Калачёв Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Калачёв Евгений Фадеевич

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачёв Евгений Фадеевич

Смерть
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
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