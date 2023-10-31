Калачёва Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Назарова Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Калачёв Евгений Фадеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Назарова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Калачёв Евгений Фадеевич
Рождение ребёнка
27.02.1893
Сын: Калачёв Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Калачёв Евгений Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно