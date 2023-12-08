Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1881
Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
30.01.1881
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловказа 1881 г. https://ya.ru/archive/catal... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1881
Дочь: (Огаркова) Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловказа 1881 г. https://ya.ru/archive/catalo... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1885
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
https://ya.ru/archive/catalog/2b57672c-59eb-4fc6-a875-a2f407c1241d/199 Фонд №173 Опись №16 Дело №539 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Огаркова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.04.1887
Дочь: (Огаркова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка https://ya.ru/archive/catalog/eb4884a5-0997-41ee-b529-fe4e99a47906/262 Восприемники: Ладыг... Показать все
Место жительства
Около 1888
Рождение ребёнка
16.08.1888
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 19... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1889
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
фонд - 173, опись 16, дело 709 (1889) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Никольское, Александровка, Гавриловка, Добринка за 1889 г. Восприемники: Можаров Дометий Акимов... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1892
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
Фонд №173 Опись №16 Дело №817 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Романовка, Покровка, Слоновка, Ново-Михайловка, Людвиновка, Успенка, Ильинка за 1892 г. https:/... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: (Огаркова) Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Ново-Спасское, НовоМихайловка, Ново-Богдановка, Александровка за 1896 г. https://ya.ru/ar... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1898
Сын: Огарков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) https://ya.ru/archive/catalog/b48664fb-00bc-400b-a4c0-3e29475c9464/7 Восприемники: Ладыгин Яков Титов, Можарова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Огаркова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Огарков Алексей Игнатьевич
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1901) - д Камардиновка
Смерть
1906
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650