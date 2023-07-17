Огарков Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Огаркова) Мелания Алексеевна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Дочь: Огаркова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Дочь: (Огаркова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Дочь: (Огаркова) Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Сын: Огарков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна
Дочь: (Огаркова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Огаркова (Черкасова) Феодосия Егоровна