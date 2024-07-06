Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Богданов Михаил
Мать: не указана
Место жительства
1859
Бракосочетание
30.01.1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1863
Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1865
Дочь: Мельгина Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1866
Дочь: Мельгина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1878
Дочь: Гридина (Мельгина) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович
Смерть
Неизвестно