Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна

Место рождения

Летнее Озеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Богданов Михаил

Мать: не указана

Летнее Озеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1859
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1863

Сын: Мельгин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.04.1865

Дочь: Мельгина Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.08.1866

Дочь: Мельгина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.05.1878

Дочь: Гридина (Мельгина) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Мельгин Михайло (Михаил) Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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