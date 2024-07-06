Мельгин Михайло (Михаил) Иванович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельгин Михайло (Михаил) Иванович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мельгин Иван

Мать: Мельгина Евдокия Федоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.01.1859

Жена: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1863

Сын: Мельгин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.04.1865

Дочь: Мельгина Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.08.1866

Дочь: Мельгина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.05.1878

Дочь: Гридина (Мельгина) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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