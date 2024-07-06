Мельгин Михайло (Михаил) Иванович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мельгин Иван
Бракосочетание
30.01.1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1863
Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1865
Дочь: Мельгина Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1866
Дочь: Мельгина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1878
Дочь: Гридина (Мельгина) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Мельгина (Богданова) Агрипина Михайловна
Смерть
Неизвестно