Клевакина Агрипина Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина Агрипина Корнилиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1874

Сын: Клевакин Прокопий Григорьев

Отец ребёнка: Клевакин Григорий Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богунова Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Клевакин Григорий Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевакин Григорий Николаев

Смерть
Неизвестно
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