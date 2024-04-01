Клевакин Прокопий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1874
Дата смертиОколо 1907
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: (Клевакина) Татьяна Прокопьева
Мать ребёнка: Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
26.04.1902
Сын: Клевакин Степан Прокопьев
Мать ребёнка: Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
13.04.1907
Мать ребёнка: Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова
Смерть
Около 1907