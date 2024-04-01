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Клевакин Прокопий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1874

Дата смерти

Около 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1874

Отец: Клевакин Григорий Николаев

Мать: Клевакина Агрипина Корнилиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: (Клевакина) Татьяна Прокопьева

Мать ребёнка: Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
26.04.1902

Сын: Клевакин Степан Прокопьев

Мать ребёнка: Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Клевакин Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова

Смерть
Около 1907

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