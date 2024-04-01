Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Сизухин Михаил Казак Выс. Камышловского Петров

Мать: Мингалева 1, Сизухина 2 (Чистякова?) Фоманда Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевакин Прокопий Григорьев

Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: (Клевакина) Татьяна Прокопьева

Отец ребёнка: Клевакин Прокопий Григорьев

Рождение ребёнка
26.04.1902

Сын: Клевакин Степан Прокопьев

Отец ребёнка: Клевакин Прокопий Григорьев

Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Клевакин Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Клевакин Прокопий Григорьев

Бракосочетание
01.10.1908

Муж: Рекин Сергей Павлов

м. 28 ж. 27 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно

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