Клевакина 1, Рекина 2 (Сизухина?) Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: (Клевакина) Татьяна Прокопьева
Отец ребёнка: Клевакин Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
26.04.1902
Сын: Клевакин Степан Прокопьев
Отец ребёнка: Клевакин Прокопий Григорьев
Рождение ребёнка
13.04.1907
Отец ребёнка: Клевакин Прокопий Григорьев
Бракосочетание
01.10.1908
Муж: Рекин Сергей Павлов
м. 28 ж. 27 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно