Приходько Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1897
Дочь: Костина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акиньшина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Приходько Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приходько Иван
Смерть
Неизвестно