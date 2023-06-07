Приходько Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1897

Дочь: Костина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акиньшина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Приходько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Павел Иванович

Отец ребёнка: Приходько Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Иван

Смерть
Неизвестно
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