Акиньшина (Приходько) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиньшина (Приходько) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Приходько Иван

Мать: Приходько Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Дина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акиньшин Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акиньшин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно