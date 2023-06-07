Акиньшина (Приходько) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Приходько Иван
Мать: Приходько Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Дина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акиньшин Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акиньшин Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно