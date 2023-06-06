Приходько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1897
Дочь: Костина Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акиньшина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Приходько Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Приходько Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приходько Александра
Смерть
Неизвестно