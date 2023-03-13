Кузнецовъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Кузнецовъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Кузнецова) Степанида
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кузнецовъ Андрей
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Кузнецова) Прасковья
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Кузнецова) Авдотья
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кузнецовъ Андрей
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кузнецовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан