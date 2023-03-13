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Кузнецовъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Кузнецовъ Василий

Мать: Кузнецова Домна Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Кузнецова) Степанида

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кузнецовъ Андрей

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Кузнецова) Прасковья

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Кузнецова) Авдотья

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кузнецовъ Андрей

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Кузнецовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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