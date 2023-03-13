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Кузнецова Домна Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1683 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецовъ Василий

Рождение ребёнка
1712

Сын: Кузнецовъ Степанъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Василий

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Кузнецова) Степанида

Отец ребёнка: Кузнецовъ Василий

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Кузнецова) Елена

Отец ребёнка: Кузнецовъ Василий

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