Кузнецова Домна Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецовъ Василий
Рождение ребёнка
1712
Сын: Кузнецовъ Степанъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Василий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Кузнецова) Степанида
Отец ребёнка: Кузнецовъ Василий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Кузнецова) Елена
Отец ребёнка: Кузнецовъ Василий