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(Кузнецова) Авдотья
(Кузнецова) Авдотья
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Место рождения
Пичугино
Дата рождения
1756
Пол
Женский
Отец
Кузнецовъ Степанъ
1712 г.р.
Мать
Кузнецова Дарья Иванова
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Кузнецовъ Степанъ
Мать:
Кузнецова Дарья Иванова
Пичугино
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