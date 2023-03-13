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Кузнецова Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Кузнецова) Степанида

Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кузнецовъ Андрей

Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Кузнецова) Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Кузнецова) Авдотья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кузнецовъ Андрей

Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Кузнецовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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