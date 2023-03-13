Кузнецова Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Кузнецова) Степанида
Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кузнецовъ Андрей
Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Кузнецова) Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Кузнецова) Авдотья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кузнецовъ Андрей
Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кузнецовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Степанъ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан