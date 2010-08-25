Жбанникова (Кузнецова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жбанникова (Кузнецова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1911

Дата смерти

25.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1911

Отец: Кузнецов Петр Поликарпович

Мать: Кузнецова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жбанников Иван Родионович

Рождение ребёнка
11.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жбанников Иван Родионович

Смерть
25.08.2010
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