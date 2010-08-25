Жбанникова (Кузнецова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1911
Дата смерти25.08.2010
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1911
Рождение ребёнка
10.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жбанников Иван Родионович
Рождение ребёнка
11.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жбанников Иван Родионович
Смерть
25.08.2010