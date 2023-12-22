Жбанников Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти12.03.1940
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
10.03.1938
Дочь: Нефедова Александра (Шура) Ивановна
Мать ребёнка: Жбанникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жбанникова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Озерки, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.03.1940