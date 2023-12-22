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Жбанников Иван Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

12.03.1940

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Жбанников Родион Иванович

Мать: Жбанникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1938

Дочь: Нефедова Александра (Шура) Ивановна

Мать ребёнка: Жбанникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
11.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жбанникова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Озерки, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.03.1940
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