Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Андрей Карпович

Мать: Анна Сидорова

Смерть
Неизвестно
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