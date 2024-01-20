Анна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ларион Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Карпович
Смерть
Неизвестно