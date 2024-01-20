Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Карпович

Маришкино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ларион Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Карпович

Маришкино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Карпович

Смерть
Неизвестно
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