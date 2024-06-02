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Трофимова Мавра Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Григорий Титович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Трофимов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Трофимов Григорий Титович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Григорьева (Трофимова) Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Трофимов Григорий Титович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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