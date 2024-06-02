Трофимова Мавра Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Трофимов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Трофимов Григорий Титович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Григорьева (Трофимова) Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Трофимов Григорий Титович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно