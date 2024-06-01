Григорьева (Трофимова) Акилина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
03.11.1868
Рождение ребёнка
11.10.1870
Дочь: Кирилловна (Григорьева) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Григорьев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1875
Дочь: Яковлева (Григорьева) Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1877
Сын: Григорьев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович
Место жительства
1879
Смерть
Неизвестно