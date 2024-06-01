Григорьева (Трофимова) Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Трофимова) Акилина Григорьевна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Трофимов Григорий Титович

Мать: Трофимова Мавра Фоминична

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
03.11.1868

Муж: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1870

Дочь: Кирилловна (Григорьева) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Григорьев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1875

Дочь: Яковлева (Григорьева) Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1877

Сын: Григорьев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Григорьев Димитрий (Дмитрий) Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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