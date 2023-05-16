Ресцова (Малахова) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Малахов Петр Ермилович
Бракосочетание
29.10.1822
Рождение ребёнка
03.11.1823
Дочь: Ресцова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ресцова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Ресцова Фекла Петровна
Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ресцова Христина Петровна
Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Резцов Лев Петрович
Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Тихонова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович
Смерть
Неизвестно