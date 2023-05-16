Ресцова (Малахова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Малахов Петр Ермилович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1822

Муж: Ресцов Петр Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1823

Дочь: Ресцова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ресцова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Ресцова Фекла Петровна

Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ресцова Христина Петровна

Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Резцов Лев Петрович

Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Тихонова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ресцов Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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