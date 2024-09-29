Ресцов Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Ресцов Семен Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1822
Рождение ребёнка
03.11.1823
Дочь: Ресцова (Ресцова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ресцова (Ресцова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Ресцова (Ресцова) Фекла Петровна
Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ресцова (Ресцова) Христина Петровна
Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Резцов Лев Петрович
Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Тихонова (Резцова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно