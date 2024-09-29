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Ресцов Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Ресцов Семен Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1822

Жена: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1823

Дочь: Ресцова (Ресцова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ресцова (Ресцова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Ресцова (Ресцова) Фекла Петровна

Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ресцова (Ресцова) Христина Петровна

Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Резцов Лев Петрович

Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Тихонова (Резцова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно

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