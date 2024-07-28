Тихонова (Резцова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
02.10.1860
Рождение ребёнка
10.10.1866
Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич
Рождение ребёнка
24.01.1870
Сын: Тихонов Григорий Акимович
Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич
Рождение ребёнка
23.02.1872
Дочь: Тихонова (Тихонова) Матрона Акимовна
Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич
Рождение ребёнка
12.07.1875
Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич
Смерть
Неизвестно