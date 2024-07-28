Тихонова (Резцова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Резцова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Ресцов Петр Семенович

Мать: Ресцова (Малахова) Ирина Петровна

Бракосочетание
02.10.1860

Муж: Тихонов Аким Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1866

Сын: Тихонов Федор Акимович

Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1870

Сын: Тихонов Григорий Акимович

Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1872

Дочь: Тихонова (Тихонова) Матрона Акимовна

Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1875

Сын: Тихонов Степан Акимович

Отец ребёнка: Тихонов Аким Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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