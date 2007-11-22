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Зиннатуллин Зуфар Габидуллович

Место рождения

Большой Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

22.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: Зиннатуллин Габидулла Зиннатуллович

Мать: Зиннатулина Фархиямал (Фәхриҗамал) Гилязетдинова (Гыйләҗетдин кызы)

Большой Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акбарова (Мансурова) Сария Нурияновна

Смерть
22.11.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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