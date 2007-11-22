Зиннатуллин Зуфар Габидуллович
Место рождения
Дата рождения10.10.1928
Дата смерти22.11.2007
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Отец: Зиннатуллин Габидулла Зиннатуллович
Мать: Зиннатулина Фархиямал (Фәхриҗамал) Гилязетдинова (Гыйләҗетдин кызы)
Рождение ребёнка
02.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акбарова (Мансурова) Сария Нурияновна
Смерть
22.11.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург