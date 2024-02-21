Зиннатуллин Габидулла Зиннатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатуллин Габидулла Зиннатуллович

Место рождения

Банки-Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Зиннатулла

Мать: не указана

Банки-Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиннатуллин Зульфат Габидуллович

Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиннатуллин Азат Габидуллович

Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннатуллина Фания Габидулловна

Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиннатуллин Наубат Габидуллович

Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннатуллина Фархинур Габидулловна

Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиннатуллин Исмагил (Гандалиф) Габидуллович

Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна

Рождение ребёнка
10.10.1928

Сын: Зиннатуллин Зуфар Габидуллович

Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна

Большой Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.05.1942

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