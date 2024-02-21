Зиннатуллин Габидулла Зиннатуллович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Зиннатулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиннатуллин Зульфат Габидуллович
Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиннатуллин Азат Габидуллович
Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннатуллина Фания Габидулловна
Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиннатуллин Наубат Габидуллович
Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннатуллина Фархинур Габидулловна
Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1928
Сын: Зиннатуллин Зуфар Габидуллович
Мать ребёнка: Зиннатулина Фархиямал Гилязетдиновна
Большой Сухояш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.05.1942