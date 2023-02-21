Булавина (Белоусова) Наталья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Белоусова) Наталья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Рождение ребёнка
1738

Сын: Булавин Фатей Семенов

Отец ребёнка: Булавин Семен Вуколов

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавин Семен Вуколов

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
1765
Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
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