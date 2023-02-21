Булавина (Белоусова) Наталья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Булавин Семен Вуколов
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
1765
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое