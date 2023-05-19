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Булавин Семен Вуколов

Место рождения

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Булавин Вукол Миронов

Мать: Булавина Наталья Фомина

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Рождение ребёнка
1738

Сын: Булавин Фатей Семенов

Мать ребёнка: Булавина Наталья Карпова

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Наталья Карпова

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
Неизвестно
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