Булавин Семен Вуколов
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Булавин Вукол Миронов
Мать: Булавина Наталья Фомина
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Булавина Наталья Карпова
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булавина Наталья Карпова
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
Неизвестно