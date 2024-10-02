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Fleischmann Martin

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fleischmann Peter

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fleischmann (Schäffer) Elisabeth

Рождение ребёнка
22.08.1860

Сын: Fleischmann Michael

Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Elisabeth

Рождение ребёнка
30.11.1861

Сын: Fleischmann Adam

Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Elisabeth

Смерть
Неизвестно

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