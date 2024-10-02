Fleischmann Martin
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Fleischmann Peter
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1860
Сын: Fleischmann Michael
Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Elisabeth
Рождение ребёнка
30.11.1861
Сын: Fleischmann Adam
Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Elisabeth
Смерть
Неизвестно